Yaz saati uygulamasıyla 27 milyarlık tasarruf: Türkiye modeli ABD gündeminde! | Video
21 Ekim 2026 15:32
Temelleri 2016’da, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından atılan kalıcı yaz saati uygulaması, Türkiye’nin enerji tasarrufunda tarihi bir başarıya dönüştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2016 Ekim–2025 Mart döneminde bugünkü elektrik fiyatlarıyla yaklaşık 27 milyar liraya denk gelen 13 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını açıkladı.
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