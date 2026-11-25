Otomobil alacaklar için ÖTV'siz fırsat! ÖTV muafiyetinden kimler yararlanabiliyor? | Video
25 Kasım 2026 14:52
Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç alımında uygulanacak üst limit yeniden belirlendi. Yeniden değerleme oranında yapılan yüzde 27,83'lik artışa göre 2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 TL olarak uygulanan üst sınır, 2027 yılı ocak ayından itibaren 3 milyon 673 bin 706 TL olacak. Yeni üst limit ile ÖTV muafiyeti kapsamında daha fazla otomobilin satın alınabilmesinin önü açılacak. Konuyla ilgili olarak A Haber'e konuşan Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey, engelli araç alımında aranan şartları anlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:52
03:51
02:06
12:03
09:09
SGK Uzmanı en düşük emekli maaşı için rakam verdi | Video 24.11.2026 | 08:49
02:46
00:18
COP31 Başkanı Murat Kurum Simon Steel’e izin vermedi: “Yerine geç” | Video 22.11.2026 | 14:54
12:01
01:16
HÜRKUŞ Görev Planlama Yazılımı kabul süreci tamamlandı 22.11.2026 | 11:07
05:13
Altında sert dalgalanma! Savaş piyasaları nasıl şekillendirdi? | Video 21.11.2026 | 11:37
05:09
10:35
04:14
36:53
01:45
SİVAS: Bozkırın Sabırla Şekillendirdiği Üretim 19.11.2026 | 12:02
06:02
01:20
06:36
01:34
Asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan en güçlü senaryo | Video 17.11.2026 | 12:43