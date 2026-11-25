Otomobil alacaklar için ÖTV'siz fırsat! ÖTV muafiyetinden kimler yararlanabiliyor? | Video

25 Kasım 2026 14:52

Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç alımında uygulanacak üst limit yeniden belirlendi. Yeniden değerleme oranında yapılan yüzde 27,83'lik artışa göre 2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 TL olarak uygulanan üst sınır, 2027 yılı ocak ayından itibaren 3 milyon 673 bin 706 TL olacak. Yeni üst limit ile ÖTV muafiyeti kapsamında daha fazla otomobilin satın alınabilmesinin önü açılacak. Konuyla ilgili olarak A Haber'e konuşan Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey, engelli araç alımında aranan şartları anlattı.