Sene sonunda memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki rakamlar! | Video

17 Kasım 2026 08:59

Milyonlarca emekli için gözler bir yandan Ocak 2027 zam oranına diğer yandan da hükümetin yapacağı maaş düzenlemesine çevrildi. SSK ve Bağ-kur emeklileri için TCMB tahminlerinde önemli ipuçları yer alırken, Bakan Şimşek, yaş ve prime dikkat çekerek düzenleme için tarih verdi. Peki emekli maaşı kaç lira olacak? Taban aylık ne kadara yükselecek? Refah payı mı seyyanen zam mı verilecek? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Para'da açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...