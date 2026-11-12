SON DAKİKA: TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı | Video
12 Kasım 2026 11:30
Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın son Enflasyon Raporu'nu açıkladı. İstanbul Finans Merkezi'ndeki TCMB yerleşkesinde gerçekleştirilen sunum sırasında 2026, 2027,2028 yıllarına ilişkin enflasyon tahminleri belli oldu. İşte detaylar…
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