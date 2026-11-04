Emekli zammı ve düzenlemesi için geri sayım! Emekliye ne kadar ve nasıl zam yapılacak? | Video
04 Kasım 2026 11:13
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emekli maaşı düzenlemesi için AK Parti kaynaklarından dikkat çeken açıklamalar geldi. Kaynaklar 27 Kasım'da bütçe görüşmelerinin sona ermesinden sonra düzenlemenin görüşülmeye başlanacağını söyledi. Peki düzenleme nasıl olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL'ye çıkacak? İşte ayrıntılar...
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