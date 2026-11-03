Bakan Işıkhan 2027 bütçesini açıkladı! | Video

03 Kasım 2026 14:06

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis'te milyonlar için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammı için tarih veren Bakan Işıkhan, emekliye ek zammın da gündemde olduğunu açıkladı. Işıkhan, memur ve memur emekliler için ise enflasyon farkına işaret etti. İşte ayrıntılar...