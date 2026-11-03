Bakan Işıkhan 2027 bütçesini açıkladı! | Video
03 Kasım 2026 14:06
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis'te milyonlar için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammı için tarih veren Bakan Işıkhan, emekliye ek zammın da gündemde olduğunu açıkladı. Işıkhan, memur ve memur emekliler için ise enflasyon farkına işaret etti. İşte ayrıntılar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:16
Bakan Işıkhan 2027 bütçesini açıkladı! | Video 03.11.2026 | 14:06
06:27
09:35
04:17
04:46
05:10
Osmangazi Köprüsü'nde tarihi ilk: Cumhuriyet için koştular | Video 30.10.2026 | 10:28
01:41
KONYA: Toprağın Bereketinden Sanayinin Gücüne 28.10.2026 | 11:00
40:39
06:03
05:40
00:56
İstanbul'da TOKİ kiralık konutlarının kura tarihi açıklandı | Video 26.10.2026 | 13:07
03:19
Fon krizi 2. el araç piyasasını etkiledi mi? | Video 23.10.2026 | 15:52
20:20
SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan 9 ay sonra ilk faiz indirimi geldi! | Video 22.10.2026 | 14:33
01:30
02:20
01:43
Bakan Şimşek'ten fon tasfiyesi açıklaması | Video 20.10.2026 | 17:06
04:14
Asgari ücret senaryoları neler? | Video 19.10.2026 | 15:27
02:47
02:24
İslam Memiş gram altın için rakam verdi! İşte detaylar... | Video 12.10.2026 | 14:53