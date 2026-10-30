Fed'in faiz kararı altını nasıl etkiledi? Bölgesel gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? | Video
30 Ekim 2026 13:09
Geçtiğimiz günlere Fed faiz kararını açıklamıştı. Bu kararın hemen ardından petrol fiyatlarındaki hızlı yükselmeye, altın fiyatları ise düşmeye başladı. Peki altın fiyatları nasıl seyredecek? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'de değerlendirdi.
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