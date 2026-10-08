Kameralar görüntüledi, EYEMINER analiz etti | Video

08 Ekim 2026 15:01

HAVELSAN; yapay zekâ destekli video analitik ürünü EYEMINER ile TEKNOFEST GÜNEYDOĞU kapsamında, Şanlıurfa GAP Havalimanı festival alanında elde edilen kamera görüntülerini anlık olarak TEKNOFEST Kriz Merkezi’ne ileterek güvenlik ekiplerine gerçek zamanlı izleme, alarm üretimi ve analiz desteği sağladı.