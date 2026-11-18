Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde: "Sene başından önce hayata geçireceğiz" | Video
18 Kasım 2026 13:41
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti olarak milletimizin sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Emeklilerle ilgili irademizi ortaya koyduk. Bir önceki Kabine Toplantımızda irademizi ortaya koyduk. Gerek grup yönetimimiz gerek ekonomi kurmaylarımız hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın çerçevesini kamuoyu ile paylaştılar. Emeklilere iyileştirmeyi sene başından önce hayata geçireceğiz" dedi.
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