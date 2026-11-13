Berat Albayrak gündeme getirmişti! Hal yasasında son çalışma Başkan Erdoğan'a sunulacak | Video

13 Kasım 2026 15:49

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde gündeme getirdiği hem gıda güvenliği hem de fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan Hal Yasası'nda sona geliniyor. 9 maddelik kanun teklifine ilişkin TBMM'de süreç devam ederken, son çalışmanın Pazartesi günü gerçekleşecek AK Parti MYK toplantısında Başkan Erdoğan'a sunulacağı öğrenildi. Peki hal yasası ile ne değişecek? İşte 9 maddede tarladan sofraya yeni dönem...