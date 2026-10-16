Şok ses kaydı ortaya çıktı! Mustafa Sarıgül: "Yeter ki bizim hesaba girsin" | Video

16 Ekim 2026 16:03

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine yürütülen Sarıgül ailesine yönelik dev kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında kaynağı belirsiz yurt dışındaki kayıt dışı paraların Türkiye’ye sokulmak istendiği, yurt içindeki kaynağı belirsiz paraların da resmi yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Not: Telefon konuşmalarını mağdurlar kayıt altına almıştır…