Şok ses kaydı ortaya çıktı! Mustafa Sarıgül: "Yeter ki bizim hesaba girsin" | Video
16 Ekim 2026 16:03
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine yürütülen Sarıgül ailesine yönelik dev kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında kaynağı belirsiz yurt dışındaki kayıt dışı paraların Türkiye’ye sokulmak istendiği, yurt içindeki kaynağı belirsiz paraların da resmi yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Not: Telefon konuşmalarını mağdurlar kayıt altına almıştır…80 Milyon Euro'luk sözleşmeler, 100 Milyon Euro'luk şüpheli havaleler ve 1 Milyar Euro'luk fon vaatlerinin yer aldığı soruşturmada, 28. Dönem Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kayıt dışı paranın Almanya'dan Türkiye'ye borç olarak gönderilmesini organize etmeye çalıştığı, Londra ve Türkiye hesaplarına fatura kesilerek 1 Milyon Euro'nun aktarılabileceğine dair görüşmeleri de ortaya çıktı.
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