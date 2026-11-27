SON DAKİKA | Kurra Hafız Ali Kemal Hut son yolculuğuna uğurlandı: Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı | Video
27 Kasım 2026 15:08
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Kurra Hafız Ali Kemal Hut için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan cenaze töreninde, "Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik. O bir tevazu timsaliydi. Hep birlikte hakkımızı helal edelim" dedi.
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