Ankara merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 25 şüpheli yakalandı | Video
26 Kasım 2026 10:47
İçişleri Bakanlığı: Ankara merkezli 12 ilde ‘Yasa Dışı Bahis’ suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 2 milyar 200 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 25 şüpheli yakalandı.
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