Beyazlar içindeki Derya Uluğ’u müstakbel eşi kapıda böyle karşıladı... | Video

25 Kasım 2026 16:59

10 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz haziran ayında nişanla taçlandıran Derya Uluğ ve Asil Gök, bu akşam dünyaevine giriyor. İşte düğünün yapılacağı otele gelen şarkıcıyı kapıda karşılayan Asil Gök ile beyazlar içindeki Derya Uluğ’un o anları!