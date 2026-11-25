Beyazlar içindeki Derya Uluğ’u müstakbel eşi kapıda böyle karşıladı... | Video
25 Kasım 2026 16:59
10 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz haziran ayında nişanla taçlandıran Derya Uluğ ve Asil Gök, bu akşam dünyaevine giriyor. İşte düğünün yapılacağı otele gelen şarkıcıyı kapıda karşılayan Asil Gök ile beyazlar içindeki Derya Uluğ’un o anları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
00:18
00:34
00:09
00:25
00:11
00:16
00:20
00:05
Atiye 4 çocuğuyla 38. yaşını böyle kutladı... 24.11.2026 | 11:22
03:51
00:40
Simge Sağın kedisiyle olan anısını paylaştı: "Seni çok özlüyorum" | Video 24.11.2026 | 10:41
00:18
00:33
ATV’nin heyecanla beklenen dizisi ‘Hamal’ın ikinci tanıtımı yayınlandı! 23.11.2026 | 23:51
00:50
00:13
Atiye’den bebeğiyle sevimli paylaşım! | Video 23.11.2026 | 16:38
00:23
Burak Özçivit ata binerken çekilen anlarını böyle paylaştı 23.11.2026 | 15:13
00:37
Derya Uluğ’un kına gecesinden renkli anlar! | Video 23.11.2026 | 11:15
00:24
00:28
Düğünde sahne alan Petek Dinçöz coştu! Demet Şener kendini sahneye attı! 22.11.2026 | 20:36
01:00
Işın Karaca’dan kulakların pasını silen performans! | Video 22.11.2026 | 17:07