Kobra Murat'ın oğlu evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişan merasimine renkli görüntüler damga vurdu | Video

24 Kasım 2026 11:10

Kobra Murat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun evlilik yolunda ilk adımı attığını duyurdu. Nişan merasiminden renkli görüntülerin yansıdığı paylaşımda ünlü ismin “Paşa oğlum ve prenses gelinim” sözleriyle başlayan coşkulu ve duygusal notu da dikkat çekti.