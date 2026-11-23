Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’dan aslan paylaşımı! Yaşadığı heyecanı anlattı: Beynim yandı!
23 Kasım 2026 20:06
İstanbul Sarıyer'de aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları 21.saatinde sürüyor. Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanın ormanlık alandaki yeri tespit edilmişti. Zekeriyaköy’de yaşayan Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, yaşadığı heyecanı anlattı. İşte Zeynep Alkan’ın o paylaşımı!
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