Galatasaraylı Mario Lemina'nın eşinin şaşırtan yöntemi: Ürünün sahte olup olmadığını koklayarak anlıyor! | Video
19 Kasım 2026 09:30
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha, lüks çantalara olan tutkusuyla biliniyor. Sahip olduğu geniş koleksiyonla sık sık gündeme gelen ünlü isim, sahte bir ürünü gerçeğinden ayırt etmek için kullandığı ilginç yöntemle duyanları şaşırtıyor.
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