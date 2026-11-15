Alişan, çocuklarıyla birlikte spor yaptığı eğlenceli anları böyle paylaştı | Video
15 Kasım 2026 15:32
Ünlü şarkıcı Alişan, çocuklarıyla birlikte spor yaptığı eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı; miniklerin babalarına eşlik ettiği neşeli kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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