Atakan Özyurt ve eşinden oğulları Aren'e 2. yaş sürprizi! | Video

12 Kasım 2026 12:58

Geçtiğimiz ay ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan fenomen Atakan Özyurt’un eşi Selen Özyurt, büyük oğlu Aren için evde tatlı bir doğum günü sürprizi hazırladı. Sürprizi gördüğü andaki sevimli şaşkınlığı kameralara yansıyan minik Aren’in “Vay canına!” çıkışı yüzleri gülümsetti.