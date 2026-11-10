Anne adayı Gökçe Bahadır'a coşkulu doğum günü kutlaması: Mutluluğu yüzüne böyle yansıdı! | Video
10 Kasım 2026 16:34
Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır yeni yaşına sevdikleriyle birlikte coşkulu bir kutlamayla “merhaba” dedi. Anne adayının neşeli halleri ve doğum gününden özel kareler dikkat çekti.
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