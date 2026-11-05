Anne olmak için gün sayıyor! Hamile Gökçe Bahadır büyüyen karnıyla basının karşısına çıktı!

05 Kasım 2026 23:31

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, bugün birçok ünlünün de katıldığı etkinliğe eşiyle katıldı. Hamile olan ve doğuma sayılı günler kala Gökçe Bahadır, büyüyen karnıyla ilk kez basının karşısına çıktı. İşte Gökçe Bahadır’ın o anları!