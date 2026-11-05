Video Magazin Anne olmak için gün sayıyor! Hamile Gökçe Bahadır büyüyen karnıyla basının karşısına çıktı!
Anne olmak için gün sayıyor! Hamile Gökçe Bahadır büyüyen karnıyla basının karşısına çıktı!

Anne olmak için gün sayıyor! Hamile Gökçe Bahadır büyüyen karnıyla basının karşısına çıktı!

05 Kasım 2026 23:31

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, bugün birçok ünlünün de katıldığı etkinliğe eşiyle katıldı. Hamile olan ve doğuma sayılı günler kala Gökçe Bahadır, büyüyen karnıyla ilk kez basının karşısına çıktı. İşte Gökçe Bahadır’ın o anları!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Anne olmak için gün sayıyor! Hamile Gökçe Bahadır büyüyen karnıyla basının karşısına çıktı! 00:15
Anne olmak için gün sayıyor! Hamile Gökçe Bahadır büyüyen karnıyla basının karşısına çıktı! 05.11.2026 | 23:31
Özcan Deniz gazetecilere poz verdiği sırada oğlu görüntülü aradı! İşte eğlenceli o anlar! 00:53
Özcan Deniz gazetecilere poz verdiği sırada oğlu görüntülü aradı! İşte eğlenceli o anlar! 05.11.2026 | 22:31
Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı! 00:46
Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı! 05.11.2026 | 21:47
Emir Can İğrek konserde gözyaşlarına boğuldu! | Video 01:00
Emir Can İğrek konserde gözyaşlarına boğuldu! | Video 05.11.2026 | 13:23
Yıldız Tilbe’den imaj değişikliği! | Video 00:17
Yıldız Tilbe'den imaj değişikliği! | Video 05.11.2026 | 10:25
Galatasaraylı futbolcuların olaylı mekanda zafer kutlaması! | Video 00:20
Galatasaraylı futbolcuların olaylı mekanda zafer kutlaması! | Video 05.11.2026 | 09:09
Yoğun bakımda tedavi görmüştü! ‘Direkten döndüm’ diyen Murat Cemcir sağlık durumunu açıkladı! 01:00
Yoğun bakımda tedavi görmüştü! ‘Direkten döndüm’ diyen Murat Cemcir sağlık durumunu açıkladı! 04.11.2026 | 23:55
Kızı büyüdü! Oyuncu Bora Akkaş minik kızı Suzan’la etkinliğe katıldı! İşte kalpleri ısıtan o anlar! 00:16
Kızı büyüdü! Oyuncu Bora Akkaş minik kızı Suzan’la etkinliğe katıldı! İşte kalpleri ısıtan o anlar! 04.11.2026 | 21:37
Breaking Bad’in iki yıldızı Los Angeles’ta bir araya geldi! 00:15
Breaking Bad’in iki yıldızı Los Angeles’ta bir araya geldi! 04.11.2026 | 20:15
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer cerrahlığı bırakma sebebini böyle açıkladı | Video 00:37
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer cerrahlığı bırakma sebebini böyle açıkladı | Video 04.11.2026 | 13:53
Ünlü oyuncu Bekir Aksoy setlerdeki karavan düzenine bu sözlerle isyan etti | Video 00:25
Ünlü oyuncu Bekir Aksoy setlerdeki karavan düzenine bu sözlerle isyan etti | Video 04.11.2026 | 11:01
Kubilay Kaan Kundakçı’nın acılı ailesi, Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraati hakkında GÜNAYDIN’a konuştu | Video 00:29
Kubilay Kaan Kundakçı'nın acılı ailesi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraati hakkında GÜNAYDIN'a konuştu | Video 04.11.2026 | 10:20
Estetik operasyon geçiren Nagihan Karadere basının karşısına çıktı! İşte son hali! 00:11
Estetik operasyon geçiren Nagihan Karadere basının karşısına çıktı! İşte son hali! 04.11.2026 | 00:04
‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı! 00:15
‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı! 03.11.2026 | 23:39
Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu 00:12
Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu 03.11.2026 | 22:07
Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular | Video 00:30
Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan'ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular | Video 03.11.2026 | 17:01
Anne olmaya gün sayan Gökçe Bahadır bakın ne aşermiş! | Video 00:20
Anne olmaya gün sayan Gökçe Bahadır bakın ne aşermiş! | Video 03.11.2026 | 10:08
Emel Sayın’dan Engin Çağlar’a vefatının yıl dönümünde özlem dolu mesaj | Video 00:25
Emel Sayın'dan Engin Çağlar'a vefatının yıl dönümünde özlem dolu mesaj | Video 03.11.2026 | 09:52
Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök’ün gizli düğünün tarihi belli oldu! | Video 00:31
Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök'ün gizli düğünün tarihi belli oldu! | Video 03.11.2026 | 09:43
Altın Portakal ’aklama’ festivali! | Video 00:40
Altın Portakal 'aklama' festivali! | Video 03.11.2026 | 09:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA