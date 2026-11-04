Yoğun bakımda tedavi görmüştü! ‘Direkten döndüm’ diyen Murat Cemcir sağlık durumunu açıkladı!

04 Kasım 2026 23:57

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz haftalarda yoğun bakımda tedavi görmüş ve hayranlarını korkutmuştu. ‘Direkten döndüm’ diyen Murat Cemcir, sağlık sorunlarından sonra ilk kez basının karşısına çıktı. İflas ettiği ve yoğun bakımda olduğu iddia edilen Murat Cemcir, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamanın detayları!