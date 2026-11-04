Kubilay Kaan Kundakçı'nın acılı ailesi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraati hakkında GÜNAYDIN'a konuştu | Video
04 Kasım 2026 10:20
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davada verilen karara tepki gösteren acılı aile, istinaf yoluna başvurmaya hazırlanıyor. GÜNAYDIN'a konuşan baba Cemil Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat etmesine itiraz edeceklerini söyleyerek, "Aleyna'nın güç gösterisi oğlumun ölümüne sebep oldu" dedi. Acılı baba, Bertin Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da belirtti.
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