Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

03 Kasım 2026 22:07

Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan, bugün kişisel hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Elif Buse Doğan, yaptığı makyajla adeta bambaşka biri oldu. İşte ünlü şarkıcının o paylaşımı!