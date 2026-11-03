Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu
03 Kasım 2026 22:07
Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan, bugün kişisel hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Elif Buse Doğan, yaptığı makyajla adeta bambaşka biri oldu. İşte ünlü şarkıcının o paylaşımı!
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