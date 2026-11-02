Sinem Kobal'dan samimi itiraflar! Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ebeveynlik kurallarını böyle anlattı... | Video

02 Kasım 2026 11:16

Ekranların sevilen yüzü Sinem Kobal, "A Para Eğlence" programına katılarak uzun süren sessizliğini bozdu. Güzel oyuncu; eşi Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden kızları Lalin ve Leyla'ya, evdeki kurallarından mutfaktaki marifetlere kadar merak edilen her şeyi samimiyetle anlattı. İşte Sinem Kobal'ın dikkat çeken açıklamaları!