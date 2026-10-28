Alişan ile 7 yaşındaki oğlu Burak'ın sohbeti gülümsetti: "Talihsiz oğlum" | Video

28 Ekim 2026 09:40

Ünlü şarkıcı Alişan’ın oğluyla aralarında geçen o diyalog, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Minik oğlunun yaşına rağmen yaşadığı talihsizliği esprili bir dille aktaran Alişan’ın sözleri takipçilerini güldürdü.