İlker Aksum kızı Lila'nın dondurma yerken uyuyakaldığı anları böyle paylaştı!
24 Ekim 2026 15:08
Oyuncu İlker Aksum, kızı Lila ile günlük yaşamından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Aksum'un son paylaşımında dondurma yerken uyuyakalan minik Lila'nın sevimli halleri dikkat çekti. Küçük kızın yüzüne ve kıyafetlerine bulaşan dondurmayla uyuduğu anlar, görenleri gülümsetti.
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