Esat Yontunç ve Hande Gülşen Yontunç'un evliliğinde kriz: Ünlü çift boşanmanın eşiğinde! | Video
21 Ekim 2026 09:41
Bülent Cankurt, yapımcı Esat Yontunç ile influencer ve tasarımcı eşi Hande Gülşen Yontunç'un evliliğinde kriz yaşandığını öne sürdü. Cankurt, Ağustos 2017'de Göcek'te görkemli bir düğünle evlenen çiftin evlerini ayırdığı ve boşanma sürecine doğru ilerlediği yönündeki iddiaları köşesine taşıdı.
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