Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan sonbahar paylaşımı... | Video
18 Ekim 2026 12:34
Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile adından sıkça söz ettiren son dönemin en popüler isimlerinden Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin büyük beğenisi kazandı. Türkoğlu'nun sonbahar konseptli kareleri ve neşeli halleri kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Yoğun çalışma temposuna kısa bir mola veren ve sonbahar havasının tadını çıkaran Sıla Türkoğlu, kahverengi ve mavi tonlarından oluşan kombiniyle, takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isim ayrıca saçındaki değişiklik ile de dikkat çekti. Daha önce de bu kesimi kullanan Türkoğlu'nun, saçlarında bu kez daha açık tonlara yöneldiği görüldü.
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