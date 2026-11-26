Annesinden bahsederken gözyaşlarını tutmakta zorlandı! İşte Akın Akınözü’nün duygusal anları…

26 Kasım 2026 19:12

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nü 20 Temmuz 2024 tarihinde kaybetti. Akın Akınözü, bugün katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmayla duygusal anlar yaşadı. Annesinin kanserle mücadelesiyle ilgili açıklama yapan ünlü oyuncunun gözyaşlarına hakim olduğu o anlar izleyicileri de hüzne boğdu. İşte Akın Akınözü’nün zor anları…