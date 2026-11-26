Şarkıcı Hatice'den 'en doğal' haliyle türkü ziyafeti! Annesi ve teyzesiyle video paylaştı... O anlara yorum yağdı
26 Kasım 2026 16:44
Sosyal medya paylaşımları ve müzik çalışmalarıyla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, bu kez takipçilerini aile ortamından bir kesitle buluşturdu. Günlük hayatından samimi anları paylaşmayı tercih eden ünlü şarkıcı, annesi ve teyzesiyle bir araya geldiği anları kayda alarak sosyal medya hesabından yayınladı.
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