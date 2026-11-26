İdo Tatlıses ve eşi Yasemin düğünden erken ayrıldı: Çocuk olunca onları da göreceğiz!
26 Kasım 2026 00:20
Derya Uluğ ve Asil Gök’ün görkemli düğün töreni, ünlü isimleri bir araya getirdi. Magazin dünyasından pek çok tanınmış ismin katıldığı gecenin konukları arasında İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Tatlıses de yer aldı. Geceyi erken terk eden çifte gazeteciler neden erken ayrıldıklarını sordu. Ünlü çiftten İdo Tatlıses’in verdiği cevap gülümsetti.
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