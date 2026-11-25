33 yaşına giren Hande Erçel doğum gününden kareler paylaştı! Pastaları ve kıyafeti çok konuşuldu | Video
25 Kasım 2026 15:19
Başarılı oyuncu Hande Erçel, yeni yaş günü kutlamasına ait pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Birden fazla pastanın yer aldığı kutlama kareleri ön plana çıkarken, Erçel’in notu da dikkat çekti. Hayranları, güzel oyuncunun paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.
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