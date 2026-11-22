Işın Karaca’dan kulakların pasını silen performans! | Video

22 Kasım 2026 17:07

Güçlü sesiyle Türk müziğinin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Işın Karaca, katıldığı ödül töreninde sahneye çıktı. Kariyerinde hafızalara kazınan en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, canlı performansıyla bir kez daha sesinin gücünü gözler önüne serdi.