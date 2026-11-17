Hülya Avşar'dan dans şov! Derslerinin sonucunu takipçileriyle paylaştı

17 Kasım 2026 22:29

Yeni oyunuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanan ünlü sanatçı Hülya Avşar, yaptığı yeni paylaşımla yine adından söz ettirdi. Dans dersi sonucunu paylaşan Hülya Avşar, bir de seyircilerine dans kesiti sundu. İşte Hülya Avşar’ın eğlenceli o anları!