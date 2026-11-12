Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan romantik yıl dönümü kutlaması! Evlenme teklifinin ardından annesini aramış

12 Kasım 2026 19:57

Ünlü şarkıcı Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı, özel hayatından romantik bir anı takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz yaz Batuhan Yağlıoğlu ile dünyaevine giren Ayşe Nazlı, eşiyle tanışma yıl dönümlerini kutladı. Ayşe Nazlı’nın o teklif sonrası annesini aradığı anlar da gündem oldu. İşte o anlar!