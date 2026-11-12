Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan romantik yıl dönümü kutlaması! Evlenme teklifinin ardından annesini aramış
12 Kasım 2026 19:57
Ünlü şarkıcı Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı, özel hayatından romantik bir anı takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz yaz Batuhan Yağlıoğlu ile dünyaevine giren Ayşe Nazlı, eşiyle tanışma yıl dönümlerini kutladı. Ayşe Nazlı’nın o teklif sonrası annesini aradığı anlar da gündem oldu. İşte o anlar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:10
00:36
00:40
00:56
Atakan Özyurt ve eşinden oğulları Aren'e 2. yaş sürprizi! | Video 12.11.2026 | 12:58
00:20
00:20
00:17
Güllü davasında mahkemeden ara karar! | Video 12.11.2026 | 11:45
00:09
00:17
Karnı etkinlikte ortaya çıktı! Melisa Aslı Pamuk ikinci çocuğuna hamile! 11.11.2026 | 21:03
00:40
00:36
00:22
Emel Sayın şan egzersizi yaptığı anları paylaştı… | Video 11.11.2026 | 14:42
00:13
00:59
Şarkıyı yarıda keserek müdahale etti! Blok3 kadına şiddete tepki gösterdi 10.11.2026 | 22:59
00:33
00:32
00:34
01:02
00:33
Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi! 09.11.2026 | 23:45