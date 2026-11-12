Milli futbolcu Samet Akaydın, oyuncu eşi Hazal Çağlar’ın doğum gününü böyle kutladı!

12 Kasım 2026 11:51

Oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydın, 2025’te görkemli bir törenle evlenmişti. Yıldız futbolcu, eşinin 31. yaş günü için unutulmaz bir plan yaptı ve onu Mardin turuna götürdü. Bir grup arkadaşları da Mardin’e gidip hem gezdi, hem de sıra gecesine katıldı. Ünlü futbolcu, o akşam ‘Prensesim’ dediği eşine sürpriz kutlama yaptı. Mekanda müzisyenler üzerinde ateş yanan davullarını çalarak Çağlar için özel bir şov yaptı.