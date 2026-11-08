Gençlere taş çıkarıyorlar! İşte Hakan Peker ve kardeşi Zafer Peker’in son hali!

08 Kasım 2026 22:02

Türk pop müziğinin iki önemli ismi Hakan Peker ve Zafer Peker kardeşler, bugün yaptıkları paylaşımlarla göz doldurdu. Uzun zamandır gözlerde uzak bir yaşam sürdüren Hakan Peker ve Zafer Peker, yaptıkları paylaşımla son halleri de ortaya çıkmış oldu. İşte iki ünlü kardeşin gençlere taş çıkaran o halleri!