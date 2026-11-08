Video Magazin Gençlere taş çıkarıyorlar! İşte Hakan Peker ve kardeşi Zafer Peker’in son hali!
Gençlere taş çıkarıyorlar! İşte Hakan Peker ve kardeşi Zafer Peker’in son hali!

Gençlere taş çıkarıyorlar! İşte Hakan Peker ve kardeşi Zafer Peker’in son hali!

08 Kasım 2026 22:02

Türk pop müziğinin iki önemli ismi Hakan Peker ve Zafer Peker kardeşler, bugün yaptıkları paylaşımlarla göz doldurdu. Uzun zamandır gözlerde uzak bir yaşam sürdüren Hakan Peker ve Zafer Peker, yaptıkları paylaşımla son halleri de ortaya çıkmış oldu. İşte iki ünlü kardeşin gençlere taş çıkaran o halleri!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gençlere taş çıkarıyorlar! İşte Hakan Peker ve kardeşi Zafer Peker’in son hali! 01:02
Gençlere taş çıkarıyorlar! İşte Hakan Peker ve kardeşi Zafer Peker’in son hali! 08.11.2026 | 22:02
Boğaz manzarasında süper lüks cennet! İşte Cenk Eren’in muhteşem evi! 00:43
Boğaz manzarasında süper lüks cennet! İşte Cenk Eren’in muhteşem evi! 08.11.2026 | 19:47
Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’den samimi itiraf: Annemin kim olduğunu saklıyordum 02:03
Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’den samimi itiraf: Annemin kim olduğunu saklıyordum 08.11.2026 | 18:38
Demet Akalın Sefo’nun sürprizine böyle tepki verdi | Video 00:18
Demet Akalın Sefo'nun sürprizine böyle tepki verdi | Video 08.11.2026 | 14:49
Buse Varol şarkı söyledi, Demet Akalın’ın yorumu gündem oldu! Eyvah... | Video 00:20
Buse Varol şarkı söyledi, Demet Akalın’ın yorumu gündem oldu! "Eyvah..." | Video 07.11.2026 | 16:24
Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez yeni lüks aracına kavuştu! İşte o anlar | Video 00:11
Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez yeni lüks aracına kavuştu! İşte o anlar | Video 07.11.2026 | 15:00
Felipe Melo’dan duygu dolu Ayasofya paylaşımı | Video 00:23
Felipe Melo'dan duygu dolu Ayasofya paylaşımı | Video 07.11.2026 | 12:30
Okan Buruk’un eski eşi Nihan Buruk’tan şaşırtan hamle: ’Ayrılsak da beraberiz’ | Video 00:20
Okan Buruk’un eski eşi Nihan Buruk’tan şaşırtan hamle: 'Ayrılsak da beraberiz' | Video 07.11.2026 | 10:59
Helin Avşar’ın ’Şatafatlı Sefalet’i beğenilmiş! Ablası Hülya Avşar da hayran kaldı… | Video 00:20
Helin Avşar’ın ’Şatafatlı Sefalet’i beğenilmiş! Ablası Hülya Avşar da hayran kaldı… | Video 07.11.2026 | 10:14
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı | Video 00:14
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı | Video 06.11.2026 | 14:08
Anne olmak için gün sayıyor! Hamile Gökçe Bahadır büyüyen karnıyla basının karşısına çıktı! 00:15
Anne olmak için gün sayıyor! Hamile Gökçe Bahadır büyüyen karnıyla basının karşısına çıktı! 05.11.2026 | 23:31
Özcan Deniz gazetecilere poz verdiği sırada oğlu görüntülü aradı! İşte eğlenceli o anlar! 00:53
Özcan Deniz gazetecilere poz verdiği sırada oğlu görüntülü aradı! İşte eğlenceli o anlar! 05.11.2026 | 22:31
Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı! 00:46
Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı! 05.11.2026 | 21:47
Emir Can İğrek konserde gözyaşlarına boğuldu! | Video 01:00
Emir Can İğrek konserde gözyaşlarına boğuldu! | Video 05.11.2026 | 13:23
Yıldız Tilbe’den imaj değişikliği! | Video 00:17
Yıldız Tilbe'den imaj değişikliği! | Video 05.11.2026 | 10:25
Galatasaraylı futbolcuların olaylı mekanda zafer kutlaması! | Video 00:20
Galatasaraylı futbolcuların olaylı mekanda zafer kutlaması! | Video 05.11.2026 | 09:09
Yoğun bakımda tedavi görmüştü! ‘Direkten döndüm’ diyen Murat Cemcir sağlık durumunu açıkladı! 01:00
Yoğun bakımda tedavi görmüştü! ‘Direkten döndüm’ diyen Murat Cemcir sağlık durumunu açıkladı! 04.11.2026 | 23:55
Kızı büyüdü! Oyuncu Bora Akkaş minik kızı Suzan’la etkinliğe katıldı! İşte kalpleri ısıtan o anlar! 00:16
Kızı büyüdü! Oyuncu Bora Akkaş minik kızı Suzan’la etkinliğe katıldı! İşte kalpleri ısıtan o anlar! 04.11.2026 | 21:37
Breaking Bad’in iki yıldızı Los Angeles’ta bir araya geldi! 00:15
Breaking Bad’in iki yıldızı Los Angeles’ta bir araya geldi! 04.11.2026 | 20:15
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer cerrahlığı bırakma sebebini böyle açıkladı | Video 00:37
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer cerrahlığı bırakma sebebini böyle açıkladı | Video 04.11.2026 | 13:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA