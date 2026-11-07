Felipe Melo'dan duygu dolu Ayasofya paylaşımı | Video
07 Kasım 2026 12:31
Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında yer alan Brezilyalı yıldız Felipe Melo, kızıyla birlikte tarihi Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. "Türkiye ikinci evim" sözünü pekiştiren ünlü futbolcu, sevgisini duygu dolu paylaşımıyla bir kez daha dile getirdi.
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