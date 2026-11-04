Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer cerrahlığı bırakma sebebini böyle açıkladı | Video

04 Kasım 2026 13:53

Tıp fakültesi mezunu olmasına rağmen müzik tutkusunun peşinden giden ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, cerrahlığı bıraktığı anıyı ilk kez bu kadar açık bir şekilde anlattı. Konuk olduğu programda, sanatçı olamadığı için mecburi hizmet yıllarında yaşadığı ağır depresyonu paylaşan Göçer, "2015 yılında artık ikisini birlikte yürütmemem gerektiği kanaatine vardım. Çok kolay bir şey değil; hekimlik yapıyorsunuz, yıllarca oraya da bir emek harcamışsınız. Ben bir şeyleri öyle kolay bırakabilen de bir adam değilim. Hekimlik mesleğinin yüce bir meslek olması vesilesiyle bırakmakta çok zorluk çektim. Ama en son ağlaya ağlaya bıraktım. En ufak bir hata hastanın hayatına mal olabilir. Kendimi sorgulamaya başladığım, herhangi bir yetersizlik riski gördüğüm anda mesleği bıraktım."