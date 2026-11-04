Ünlü oyuncu Bekir Aksoy setlerdeki karavan düzenine bu sözlerle isyan etti | Video
04 Kasım 2026 11:01
Türk televizyon ve sinema dünyasının deneyimli isimlerinden oyuncu Bekir Aksoy, son dönemde setlerde standart hale gelen karavan uygulamasını eleştirdi. "Eskiden tiyatrodan çıktığımızda bir yerde buluşup tüm ekip sohbet ederdik. Bu bağlar kalmayınca projeler samimiyetten uzaklaştı." diyen ünlü isim açıklamasına şunları da ekledi: "Setlerdeki karavanlar da birleştirici değil. Sektördekileri ayırdı, araya mesafe koydurdu. Bu iş karavanda olmuyor, kulis olmalı. Kulis adabı oyuncunun hayata bakışını değiştirir."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
00:29
00:11
00:15
‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı! 03.11.2026 | 23:39
00:12
Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu 03.11.2026 | 22:07
00:30
00:20
Anne olmaya gün sayan Gökçe Bahadır bakın ne aşermiş! | Video 03.11.2026 | 10:08
00:25
00:31
Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök'ün gizli düğünün tarihi belli oldu! | Video 03.11.2026 | 09:43
00:40
Altın Portakal 'aklama' festivali! | Video 03.11.2026 | 09:37
00:45
2026 yılının en çok kazanan 'ölü' ünlüleri açıklandı! | Video 03.11.2026 | 09:21
00:30
00:11
Zayıflığı ile gündem olmuştu! Didem Balçın davette son haliyle dikkat çekti 02.11.2026 | 22:55
00:31
00:16
35:21
00:44
Derya Uluğ, nişanlısı Asil Gök'ün doğum gününü böyle kutladı | Video 02.11.2026 | 10:30
00:29
00:43