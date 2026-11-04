Ünlü oyuncu Bekir Aksoy setlerdeki karavan düzenine bu sözlerle isyan etti | Video

04 Kasım 2026 11:01

Türk televizyon ve sinema dünyasının deneyimli isimlerinden oyuncu Bekir Aksoy, son dönemde setlerde standart hale gelen karavan uygulamasını eleştirdi. "Eskiden tiyatrodan çıktığımızda bir yerde buluşup tüm ekip sohbet ederdik. Bu bağlar kalmayınca projeler samimiyetten uzaklaştı." diyen ünlü isim açıklamasına şunları da ekledi: "Setlerdeki karavanlar da birleştirici değil. Sektördekileri ayırdı, araya mesafe koydurdu. Bu iş karavanda olmuyor, kulis olmalı. Kulis adabı oyuncunun hayata bakışını değiştirir."