Hande Erçel'in yeğeni Mavi teyzesine makyaj yaptı! İkilinin sevimli anlarına beğeni yağdı | Video

31 Ekim 2026 09:45

Hande Erçel, yeğeni Mavi’nin kendisine makyaj yaptığı sevimli anları paylaştı. Erçel, o anları takipçileriyle paylaştı.