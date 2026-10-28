Şarkıcı Emrah'a tepki yağmıştı! Oğlu Tayfun 'metro' videosunun ardındaki gerçeği açıkladı…

28 Ekim 2026 11:23

Yıllardır süregelen baba-oğul gerilimiyle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Erdoğan, bu kez sosyal medyayı sallayan bir paylaşımla gündeme geldi. Tayfun Erdoğan’ın metroda çektiği video sonrası Emrah’a tepki yağarken, olayın perde arkasındaki gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.