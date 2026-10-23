Buzulların arasından 60 metre aşağı uçtu! Buray Grönland’da telefonunu kaybettiği o anları anlattı
23 Ekim 2026 00:10
Ünlü şarkıcı Buray, geçtiğimiz günlerde Grönland’a tatile gitti. Buray, burada yaşadığı talihsiz bir olayı gazetecilerle paylaştı. Ünlü şarkıcı, buzulların arasında telefonunu kaybettiğini anlattı. İşte o anlar!
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