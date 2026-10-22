Özlem Ada Şahin, kızı Mihre'nin sevimli anlarını böyle paylaştı... | Video
22 Ekim 2026 11:08
Şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin, kızı Mihre’nin sevimli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Minik Mihre’nin iç ısıtan halleri ve tatlı tavırları kısa sürede dikkat çekerken, anne Şahin’in paylaştığı video takipçilerinin beğenisini kazandı.
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