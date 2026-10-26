Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'dan Jülide Kural'la ilgili şok açıklama | Video

26 Ekim 2026 09:23

Kadir İnanır'ın vefatının üzerinden 4 ay geçti, aile bireyleri arasındaki vasiyet tartışması da gün geçtikçe büyüdü. Usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, GÜNAYDIN'a yaptığı açıklamada, tüm mal varlığını bıraktığı hayat arkadaşı Jülide Kural hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.