Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'dan Jülide Kural'la ilgili şok açıklama | Video
26 Ekim 2026 09:23
Kadir İnanır'ın vefatının üzerinden 4 ay geçti, aile bireyleri arasındaki vasiyet tartışması da gün geçtikçe büyüdü. Usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, GÜNAYDIN'a yaptığı açıklamada, tüm mal varlığını bıraktığı hayat arkadaşı Jülide Kural hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
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