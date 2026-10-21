Video Magazin Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Çöp olduk!
Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Çöp olduk!

Abisinin vefatıyla sarsılmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Çöp olduk!

21 Ekim 2026 21:00

Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, abisinin vefatı sonrası yürek burkan paylaşımlarıyla gündem oluyor. Meriç Keskin, bu kez yürek burkan yeni paylaşımıyla magazinde yer aldı. İşte Meriç Keskin’in acı dolu o görüntüleri ve notu!

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