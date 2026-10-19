Berk Oktay ve kızı Milena'dan yürüyüş keyfi... | Video
19 Ekim 2026 09:21
Ünlü oyuncu Berk Oktay, kızı Milena ile çıktığı yürüyüşten özel kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kızıyla geçirdiği anları duygusal bir notla yayınlayan oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.
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