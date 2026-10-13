SON DAKİKA: M5 Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda arıza: Seferler durduruldu! | Video
13 Ekim 2026 09:40
Son dakika haberi: M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nın Ihlamurkuyu İstasyonu’nda kablolarda meydana gelen patlamanın ardından duman istasyona yayıldı, yolcular tahliye edildi.
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