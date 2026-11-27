Bağcılar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 2 çocuk yaralandı | Video
27 Kasım 2026 08:29
İstanbul Bağcılar'da plakasız motosiklet üzerindeki siyah giyimli 2 şüpheli, berber dükkanının önünde duran kişilere silahla ateş etti. Saldırıda 2 çocuk yaralanırken polis ekipleri saldırganları arama çalışmaları başlattı.Olay, saat 21.40 sıralarında İstanbul Bağcılar 100. Yıl Mahallesi 2190. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakasız motosiklet üzerindeki siyah giyimli iki şüpheli şahıs, sokak üzerindeki berberin önünde duran 4 kişiye silahla birden fazla kez ateş etti. Saldırı sonrası şahıslar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda saldırıya uğrayan 16 yaşındaki E.G. sol omuz ve her iki bacağından, olayla ilgisi olmadığı öğrenilen 12 yaşındaki F.K. ise boyun bölgesinden yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin arama çalışmaları devam ediyor.
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